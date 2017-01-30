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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 5 украинских военных погибли, 9 – ранены и 4 – травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также отмечается, что незаконные вооруженные формирования за сутки 56 раз обстреляли позиции ВСУ.

«Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из всего имеющегося у них вооружения по всей линии соприкосновения. На мариупольском направлении, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении наших позиций в районе Талаковки. Использовав реактивную систему «Град-П», артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяном. 122-миллиметровая артиллерия обстреливала и Лебединское. Также из минометов различных калибров - Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковка. По Широкино огонь вел БТР и БМП противника», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, в районе Авдеевки НВФ дважды пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов различных калибров по Верхнеторецкому, Авдеевке, Опытному, Луганскому, Зайцево и Каменке. Танки вели огонь по Новгородскому и Песках.

На луганском направлении из минометов различных калибров и гранатометов противник обстреливал Новоалександровку, Троицкое, Попасную и Новозвановку.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

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