Украинские военные в авдеевской промзоне уничтожили опорный пункт боевиков.

Бой начался после атаки нескольких штурмовых групп на позиции украинских бойцов. Опорная позиция была уничтожена ответным огнем, сообщает УНИАН со ссылкой на ICTV.

«Эта опорная позиция называется «Туман». Она уничтожена с применением оружия разрешенного минскими договоренностями. Они понесли потери и после этого активизировались», — говорит один из бойцов АТО.

На позиции выехал танк террористов и сделал четыре выстрела. Одновременно был организован дымовой занавес для эвакуации ликвидированных и раненых. «Они своих «двухсотых» эвакуировали. Танк выехал, поработал. Четыре выстрела сделал. Они успели их забрать и убежали. Дым пускали в этот момент», — рассказывает боец с позывным «Док».

Напомним, в течение минувших суток, 18 мая, члены НВФ 40 раз открывали огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения, в результате трое военнослужащих получили ранения.