также в разделеОбщество
Кабмин обещает выделить в июне 10 миллиардов на ремонт дорог 13
Пропуск через КПВВ «Гнутово» возобновлен 12
Власти Чернигова: Разворот памятника Хмельницкому обошелся в 15, а не 700 тысяч 23
Канадцы предлагают создать соцсеть Ukrainians 33
СК РФ завел новые дела на украинских военных 23
СБУ: Пропавшие записи с камер по делу Шеремета отдали следователю 30
Князев: В расследовании убийства Шеремета могли быть ошибки 36
Боевики заблокировали пропуск на КПВВ «Гнутово» 28
Мариупольские школы переходят на украинский язык 43
Фрегат «Гетман Сагайдачный» сломался сразу после ремонта 80
За сутки в АТО ранены трое военных 25
Охранника Яроша арестовали на 60 суток 22
18 мая. Картина дня 70
Во Львове испекли рекордный торт-вышиванку 42
Силовики сорвали акцию спецслужб РФ в Виннице 122
В Ивано-Франковске задержали чиновника-взяточника в вышиванке 127
Венгерская община Закарпатья установила стелы на родном языке 93
Порошенко присвоил звание Героя замученному крымскотатарскому активисту 55

Украинские военные в авдеевской промзоне уничтожили опорный пункт боевиков.

Бой начался после атаки нескольких штурмовых групп на позиции украинских бойцов. Опорная позиция была уничтожена ответным огнем, сообщает УНИАН со ссылкой на ICTV.

«Эта опорная позиция называется «Туман». Она уничтожена с применением оружия разрешенного минскими договоренностями. Они понесли потери и после этого активизировались», — говорит один из бойцов АТО.

На позиции выехал танк террористов и сделал четыре выстрела. Одновременно был организован дымовой занавес для эвакуации ликвидированных и раненых. «Они своих «двухсотых» эвакуировали. Танк выехал, поработал. Четыре выстрела сделал. Они успели их забрать и убежали. Дым пускали в этот момент», — рассказывает боец с позывным «Док».

Напомним, в течение минувших суток, 18 мая, члены НВФ 40 раз открывали огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения, в результате трое военнослужащих получили ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года