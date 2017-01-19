Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в переносе рассмотрения дела экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова со Старобельского районного суда Луганской области в Печерский районный суд Киева.
Сегодня, 19 января, суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства защиты Ефремова. Это подтвердил адвокат Евгений Солодко, сообщает Громадське.
«Мы планируем действовать согласно стратегии защиты», - сказал он. При этом защитник не представил деталей этой стратегии.
Напомним, 16 января Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова.
Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».
Старобельский райсуд продлил содержание Ефремова под стражей до 17 марта.
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