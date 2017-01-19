также в разделеПолитика
Украина ожидает скорейшей ратификации СА Нидерландами 15
Интерпол может возобновить международный розыск Януковича 11
Порошенко зовет западные компании участвовать в приватизации в Украине 21
Вечернее заседание Рады не продлилось и 10 минут 65
Соцсети: Раскол в «Оппозиционном блоке» вернет Медведчука в большую политику 104
У Путина уверяют, что РФ не содержит «Л/ДНР» 57
Янукович заявил о «новых доказательствах» по делу о расстреле Майдана 47
Из комитета по нацбезопасности могут исключить еще двух нардепов 139
Украина ожидает ясности в вопросе безвиза в считанные недели 106
Порошенко и Трамп могут встретиться в феврале 41
Гройсман уходит в отпуск праздновать день рождения 133
Порошенко: У Украины и США – общие ценности 129
Польша направила Украине ноту из-за запрета на въезд мэру Перемышля 112
СМИ опубликовали копию письма Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину 275
Кравчук уверен, что Украине под силу изготовить ядерное оружие 88
Байден: Россия попытается повлиять на выборы в ЕС 60
Журналист: Медведчук подтвердил свой имидж антикризисного менеджера 81
Савченко оправдывается, что не предлагала сдать Крым РФ 127

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в переносе рассмотрения дела экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова со Старобельского районного суда Луганской области в Печерский районный суд Киева.

Сегодня, 19 января, суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства защиты Ефремова. Это подтвердил адвокат Евгений Солодко, сообщает Громадське.

«Мы планируем действовать согласно стратегии защиты», - сказал он. При этом защитник не представил деталей этой стратегии.

Напомним, 16 января Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Старобельский райсуд продлил содержание Ефремова под стражей до 17 марта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

83
Теги
Ботинки зимние