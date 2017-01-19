Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в переносе рассмотрения дела экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова со Старобельского районного суда Луганской области в Печерский районный суд Киева.

Сегодня, 19 января, суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства защиты Ефремова. Это подтвердил адвокат Евгений Солодко, сообщает Громадське.

«Мы планируем действовать согласно стратегии защиты», - сказал он. При этом защитник не представил деталей этой стратегии.

Напомним, 16 января Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Старобельский райсуд продлил содержание Ефремова под стражей до 17 марта.