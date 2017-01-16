В Старобельском райсуде суде началось заседание по делу бывшего лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

«В Старобельском райсуде Луганской обл. началось рассмотрение дела Ефремова по существу», - написала она.

Напомним, экс-главу фракции Партии регионов в парламенте Александра Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область 13 января.

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».