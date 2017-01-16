также в разделеОбщество
В Красногоровке разоблачили агентурную сеть, которой руководил россиянин 13
Президент заявляет, что за три года войны с РФ убиты 10 тысяч украинцев 24
Рождественская миссия УПЦ посетила 10 воинских подразделений и 10 блокпостов в зоне АТО 10
СБУ предотвратила отчуждение земель руководством Госгеокадастра 16
Две россиянки попросили статус беженцев в Украине 65
СТБ извинился за программу с военными РФ, воевавшими на Донбассе 107
Сутки в АТО: 60 обстрелов, ранен один военный 15
Спасатели нашли сноубордиста, заблудившегося в Карпатах 31
Савченко признала, что ее списки пленных некорректны 50
В Минобороны рассказали, как будут проверять российские части в Ростовской области 293
В Харькове неизвестным веществом отравились 7 человек 68
Назван самый дорогой город Украины 218
Украинские военные проинспектируют воинские части в Ростовской области 276
В Карпатах объявлена высокая лавинная опасность 33
Экс-командир «Торнадо» заявил, что не отрезал ухо бывшему подчиненному 104
У Трампа опровергли информацию о встрече с Путиным в Рейкьявике 77
Украина провела учения в Херсонской области 57
Джонни Депп наконец-то развелся 117

В Старобельском райсуде суде началось заседание по делу бывшего лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

«В Старобельском райсуде Луганской обл. началось рассмотрение дела Ефремова по существу», - написала она.

Напомним, экс-главу фракции Партии регионов в парламенте Александра Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область 13 января.

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги
Ботинки зимние