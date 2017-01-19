Первый заместитель председателя фракции «Народный фронт», членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук заявляет, что комитет может рекомендовать парламенту исключить из своего состава народных депутатов Украины Вячеслава Богуслаева (группа «Воля народа») и Сергея Левочкина (фракция «Оппозиционный блок»). Об этом Тетерук сообщил на брифинге.

Он подчеркнул, что некоторые упреки, что якобы комитет преследует народного депутата Украины Надежду Савченко, не соответствуют действительности.

По его словам, вчера комитет также обсудил вопрос о возможности исключения из своих рядов Богуслаева и Левочкина. Он подчеркнул, что этот вопрос планируется рассмотреть на одном из ближайших заседаний комитета, сообщает УНИАН.

Тетерук отметил, что народный депутат Богуслаев во время работы этого парламента ни разу не был на заседании комитета, а «господин Левочкин был всего несколько раз».

Он подчеркнул, что «все народные депутаты, которые выступают за то, чтобы вести прямые переговоры с террористами, чтобы устранить Россию, как страну-агрессора, от ответственности за военные действия, все эти народные депутаты будут иметь надлежащую оценку и немедленное действие нашего комитета».

Напомним, 18 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из этого комитета.