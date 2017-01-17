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Старобельский районный суд Луганской области продлил до 17 марта содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил его адвокат Александр Мельников, передают Українські Новини.

«Мы получили информацию, что Старобельский суд продлил арест до 17 марта... Это беспередел, это беззаконие, ведь все защитники были в этот момент на заседании в Апелляционном суде Киева, а от государственного адвоката Ефремов отказался», - сказал он.

По словам адвоката, суд не имел права продлевать арест Ефремова, так как в том уголовном производстве, которое рассматривает Старобельский райсуд, мера пресечения ему вообще не избиралась.

Напомним, 16 января Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».
ForUm

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