Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не сможет прибыть на заседание Старобельского районного суда Луганской области 31 мая для допроса в качестве свидетеля по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, поскольку у него запланированы зарубежные визиты.

Об этом спикер сказал на брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.

«Учитывая то, какой у меня плотный график, я обратился с просьбой разрешить (принять участие в заседании суда, - ред.) в режиме видеоконференции, как суд уже принимал решение по некоторым свидетелям. К сожалению, суд отказал и назначил дату, на которую у меня предусмотрены зарубежные визиты», - пояснил спикер.

По его словам, 25 мая запланирован визит в Грузию, которая будет отмечать 100-летие провозглашения независимости, а после того сразу начнется официальный визит в Израиль.

«Только 31 мая завершается этот визит, и поэтому, конечно, я физически не смогу быть на заседании суда», - сказал Парубий, добавив, что его аппарат сообщил суду о невозможности принять участие в заседании.

В то же время спикер подчеркнул, что готов давать показания по этому делу.

Как сообщалось, Старобельский райсуд, который рассматривает дело экс-руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, 14 мая отказался допросить председателя ВР Андрея Парубия в режиме видеоконференции и вызвал его на заседание повторно, назначив допрос на 10:00 31 мая.

Свое решение суд обосновал тем, что аргумент свидетеля о невозможности его прибытия в суд в связи с плотным рабочим графиком не является основанием для допроса в режиме видеоконференции. Свидетель может заявлять ходатайства только об обеспечении мер его безопасности.

Александра Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности группировки «ЛНР»; государственной измене.