Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сотрудники Министерства внутренних дел в Луганской области в апреле 2014 года отпустили из СИЗО шесть преступников, которыми руководили спецслужбы РФ для оккупации части территории.

Об этом он сказал во время допроса в качестве свидетеля в Старобельском райсуде Луганской области по делу о государственной измене Александра Ефремова, сообщает «Украинская правда».

Перед этим адвокат спросил, известно ли ему, что накануне захвата управления СБУ в Луганской области 6 апреля 2014 года сотрудники той же СБУ вместе с группой «Альфа» провели масштабную спецоперацию и задержали шесть особо опасных преступников в составе 6 человек. В частности, лицо по фамилии (Валерий) Рельке.

«Впоследствии их всех отпустили. По чьей инициативе они были отпущены и когда?» - спросил защитник Ефремова.

«По информации, которую я получил, это было сделано по инициативе областного управления МВД под предлогом так называемого способа смягчить настроение на улице. Считаю, что это действие было неправильным, преступным и привело к последующим событиям в Луганской области», - сказал Парубий.

Он рассказал, что указанные лица имели непосредственный контакт с российскими спецслужбами и длительное время вели подготовку к тем событиям, которые произошли, представляли интересы РФ.

По словам Парубия, Рельке имел прозвище «немец» и по данным украинской контрразведки он выполнял прямые указания ФСБ РФ.

На вопрос адвоката, все ли действия МВД в Луганской области были выполнены для предупреждения того, что там произошло, глава парламента ответил, что нет. «Считаю, что был саботаж целых подразделений. Когда антитеррористический центр утверждал план проведения антитеррористической операции и освобождения Службы безопасности. Я был свидетелем, когда целые подразделения саботировали решения», - рассказал Парубий.

«Я помню однажды, после подобного решения, которое было нами принято, полк внутренних войск, который должен был обеспечить очистку территории от гражданских людей, сказал, что не может покинуть место своего расположения, так как заблокирован пикетирующими», - добавил спикер ВР.

Он отметил, что впоследствии выяснил, что на так называемом пикете присутствовали «5 или 6 женщин старшего возраста с плакатами».

«На вопрос, почему они не выходят, один из сотрудников МВД ответил, что в луганчан стрелять не будут», - уточнил спикер.

Он также рассказал, что в то время у луганской Службы безопасности были сотни пикетчиков, которых поддерживали боевики в сговоре с областной властью, и планировали провести детский праздник и ярмарки, а также согласовали вопрос обеспечения питания, палаток и прочего.

По его мнению, присутствие гражданского населения делало невозможным проведение АТО.

«Хочу отметить, что подведение гражданского населения под здание (СБУ в Луганске. – Ред.) политическими силами области считаю преступлением», - добавил Парубий.

Он добавил, что большинство местных властей подыграли сценарию РФ и стали соучастниками событий и виновниками тысячи смертей.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова 16 января 2017 года.

27 апреля Ефремову продлили арест до 24 июля.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Бывшего лидера фракции Партии регионов задержали 30 июля 2016 в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.