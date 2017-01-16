Киевская местная прокуратура №6 закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Виталия Касько в совершении мошеннических действий и использовании поддельного документа при осуществлении приватизации жилья в Киеве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве осуществлялось следственным отделом Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве.

«По результатам изучения материалов уголовного производства прокуратура установила, что органом предварительного расследования не получено достаточных доказательств для доказательства виновности В. Касько в суде, а установление нарушения является малозначимыми для привлечения его к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

В связи с этим процессуальным руководителем - прокурором Киевской местной прокуратуры №6, принято решение о закрытии производства в отношении Касько на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

В настоящее время законность принятия решения о закрытии уголовного производства проверяется прокуратурой города Киева.

Напомним, в апреле 2016 года Касько был уведомлен Генеральной прокуратурой Украины о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.4 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины в связи с якобы махинациями при получении квартир в столице.

Позже дело экс-заместителя генпрокурора было передано в Нацполицию.

Касько подал рапорт об увольнении с должности заместителя генпрокурора 15 февраля 2016 года.