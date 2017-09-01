Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении заместителю Ирпенского городского головы Лидии Михальченко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенного в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог совершенной в составе преступной организации) УК Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая совместно с Ирпенским городским головой, его первым заместителем и другими установленными следствием лицами, создали преступную организацию с целью незаконного завладения денежными средствами местного бюджета Ирпеня.

«Злоумышленники разработали четкий план, согласно которому создавали и оформляли различные субъекты предпринимательской деятельности, а затем от имени Ирпенского городского совета заключали договоры подряда на выполнение работ», - сообщили в прокуратуре.

В частности, подозреваемая осуществляла поиск объектов преступных посягательств, заключала договоры и принимала якобы выполненные работы, управляя работой финансового управления инициировала внесение изменений в бюджет города Ирпеня и годового плана закупок, обеспечивала оплату по договорам, совместно с другими участниками организации подбирала субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие строительство, получала от членов преступной организации часть прибыли от незаконной деятельности в виде денежных средств.

Так, например, Михальченко в октябре 2016 года от имени исполнительного комитета Ирпенского горсовета подписала договор подряды на выполнение работ по капитальному ремонту дороги с тротуаром. Согласно указанному договору работы должны быть выполнены до конца 2016 года, однако по состоянию на июнь текущего года работы фактически не выполнены.

Своей незаконной деятельностью руководство Ирпеня нанесло ущерб местному бюджету на десятки миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Киевской области.

Напомним, ранее прокуратура Киевской области сообщила о подозрении первому заместителю Ирпенского городского головы, который действуя в преступной организации вместе с Ирпенским городским головой и другими установленными следствием лицами, совершил тяжкие и особо тяжкие преступления с целью хищения бюджетных средств и земель на территории Ирпеня, что составляет десятки миллионов гривен убытков.