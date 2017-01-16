Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о своем недовольстве работой руководства ПАО «Укрзализныци», сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Я ожидал гораздо лучшего результата. Я внесу свои предложения, безусловно, озвучу видение, но, поскольку у нас орган управления железной – это Кабинет Министров Украины, соответственно, решение будет приниматься правительством. Я надеюсь, что мнение профильного министра будет выслушано с должным вниманием», – подчеркнул он.

По мнению министра, уже сегодня необходимо готовить антикризисный план действий по реформе УЗ. «Мы обращаем внимание руководства «Укрзализныци» на те проблемы, которые там есть. На некоторые мы получаем ответ, на некоторые царит молчание, что абсолютно недопустимо. Я надеюсь, что мы все-таки проведем детальный разбор полетов: что происходит и что произошло с момента прихода новой команды - с мая 2016 года. Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия имела место в январе. Затягивать дальше невозможно. После этого будет отработан соответствующий антикризисный план действий, который должен быть существенным, для того, чтобы не только политики, не только Кабинет Министров Украины понимали, что проводятся реформы, но и чтобы граждане, которые пользуются пассажирскими услугами, и бизнес, который пользуется грузовыми перевозками «Укрзализныци», чувствовали действительные изменения, которые являются комфортными, надлежащего качества и имеют прозрачную обоснованную цену», – подчеркнул Омелян.

«Реформирование любой железной дороги – это длительный процесс. Например, Deutsche Bahn проходил этот путь в течение 5-7 лет. В Украине есть вещи, которые можно сделать быстро – это прозрачность, по борьбе с коррупцией, по обновлению отдельных типов подвижного состава, а есть вещи более длительные. Сейчас у нас действительно есть определенное буксование по реформированию «Укрзализныци», хотя начало было очень хорошее. Мы создали новое юридическое лицо, зарегистрировали Публичное акционерное общество, которое предусматривало преобразование традиционной советской модели управления таким огромным предприятием на европейский манер. Должна была быть создана вертикальная холдинговая компания с четким управлением, распределением полномочий, независимым руководством и созданием Наблюдательного совета. К сожалению, мы сделали только юридическое лицо и назначили, как мы надеялись, независимое руководство», - подытожил он.

Напомним, ранее глава ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун заявил о попытках очернения «Укрзализныци» и саботаже в самой компании.