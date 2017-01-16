Народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook откорректированные по состоянию на 16 января списки украинцев, которые находятся в плену на оккупированной территории Донбасса.

«Списки украинцев в плену на оккупированных территориях. Откорректированы по состоянию на 16 января 2017 года. Проверяйте. Голубой цвет – освобожденные, красный цвет – погибшие», – написала она.

Напомним, 10 января Савченко, которая вела переговоры с представителями ОРДЛО, опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

По данным СБУ, в этих списках числятся без вести пропавшие и погибшие граждане Украины.

11 января нардеп опубликовала откорректированные списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.