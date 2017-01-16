также в разделеОбщество
16 января. Картина дня 26
На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов 20
В Украину идут крещенские морозы 69
Сегодня самый депрессивный день в году 120
В Украине в прошлом году высадили на 5% больше лесов, чем срубили 13
Мажор Толстошеев признан неподсудным 592
Силовики нашли на Донетчине схрон со взрывчаткой 17
Подполковника ВСУ посадили на 8 лет за госизмену и дезертирство 54
Гройсман пообещал содействовать развитию украиноязычной «Википедии» 19
Завтра туман накроет почти всю Украину 37
С сайта Кабмина удалили новость о «шоковой» пенсионной реформе 199
Омелян анонсировал запуск поезда в Венгрию 120
В Украине именем Бандеры назвали 34 улицы и установили 4 памятника 37
Минсоцполитики готовит «шокирующую» пенсионную реформу 413
Жители «янтарного» Олевска вышли на митинг 90
Криворожские сторонники Движения «Украинский выбор ― Право народа» провели благотворительную акцию 29
Украинцам могут разрешить «покупать» годы трудового стажа 265
Пашинский просит предоставить охрану Химикусу 49

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook откорректированные по состоянию на 16 января списки украинцев, которые находятся в плену на оккупированной территории Донбасса.

«Списки украинцев в плену на оккупированных территориях. Откорректированы по состоянию на 16 января 2017 года. Проверяйте. Голубой цвет – освобожденные, красный цвет – погибшие», – написала она.

Напомним, 10 января Савченко, которая вела переговоры с представителями ОРДЛО, опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

По данным СБУ, в этих списках числятся без вести пропавшие и погибшие граждане Украины.

11 января нардеп опубликовала откорректированные списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Ботинки зимние