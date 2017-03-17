Следователи Киевской прокуратуры в рамках расследования уголовного производства в отношении преступной группы из действующих сотрудников полиции, которые занимались разбойными нападениями и незаконными сделками с недвижимостью, задержали еще одного фигуранта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о преступной группе, в состав которой входили трое полицейских (32-летний майор столичного главка полиции, 21-летняя сотрудница дежурной части и 27-летний капитан, начальник одного из секторов Печерского управления полиции), а также несколько гражданских лиц.

Как установлено следователями прокуратуры, кроме разбойных нападений «на заказ» и попытки незаконного завладения двумя квартирами в Киеве, 32-летний майор полиции причастен к другим преступлениям.

Так, в мае прошлого года, сговорившись с родным братом, милиционер совершил разбойное нападение на территории Хмельницкой области.

Под вымышленным предлогом мужчины заманили 47-летнего местного фермера в безлюдное место, где с применением спецсредств, используемых полицейскими (резиновая палка и газовый баллончик) нанесли потерпевшему множественные телесные повреждения и заставили отдать им более 20 тыс. гривен и документы на его автомобиль.

Сейчас брат полицейского задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой). Самому милиционеру инкриминируется еще один эпизод преступной деятельности.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Проверяется возможное участие в указанных преступлениях других правоохранительных органов и гражданских лиц.