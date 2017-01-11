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По факту разглашения нардепом Надеждой Савченко фамилий пропавших и пленных украинских военнослужащих может быть возбуждено уголовное производство.

Об этом сказал представитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в комментарии Украинской правде.

«Закон говорит об особом порядке обнародования информации о военнослужащих. А часть людей, пропавших или пленных на территории ОРДЛО, – это наши военнослужащие. Здесь есть нарушение закона о борьбе с терроризмом. В этом аспекте возможно открытие уголовного производства», - сказал он.

Вместе с тем, Чаплыга констатирует, что часть правозащитников приветствует такую ​​инициативу Савченко, как приветствует любые шаги по ускорению освобождения украинских заложников.

быть открыто следователем или прокурором только на основании заявления», - отметил чиновник.

Напомним, 10 января Савченко, которая вела переговоры с представителями ОРДЛО, опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

По данным СБУ, в этих списках числятся без вести пропавшие и погибшие граждане Украины.

11 января нардеп опубликовала откорректированные списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

Савченко 7 декабря 2016 года тайно посетила Минск, где встретилась с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Она заявила, что достигла результатов в переговорах с «ДНР/ЛНР» по обмену пленными.

Служба безопасности Украины  заявила, что эта встреча не была согласована.  
ForUm

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