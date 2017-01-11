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Британский эротический журнал Penthouse заявил, что заплатит миллион долларов за видео, на котором, как сообщают СМИ, избранный президент США Дональд Трамп развлекается с путанами в Москве.

Издание опубликовало соответствующий твит в своем аккаунте, предложив награду за «эксклюзивные права» на видео, сообщает УНИАН.

Напомним, американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами «компромата» на избранного президента США Дональда Трампа.

Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

Также в докладе утверждаются, что в обмен на получение данных с электронной почты руководителя избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, Дональд Трамп согласился отвлечь внимание от российского вторжения в Украину.

Трамп назвал этот доклад неправдивым, а его публикацию - «политической охотой на ведьм».
ForUm

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