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В Службе безопасности Украины заявляют, что в списках, обнародованных народным депутатом Надеждой Савченко, числятся без вести пропавшие и погибшие граждане Украины. Об этом  сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит. 

На заседании была проведена проверка этих списков и сопоставление их с официальными данными. Участие в заседании также принимал советник главы МВД Арсена Авакова, сообщает «Украинская правда».

По его информации, на совещании говорилось также о том, как уменьшить негативные последствия публикации списков для процесса освобождения.

«В этом списке есть без вести пропавшие ребята. Даже погибшие. Кроме того, есть те, кто уже освобождены», – сказал он.

Напомним, Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.
ForUm

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