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Народный депутат Надежда Савченко опубликовала в Facebook списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса.

Также она обнародовала фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР».

«Почему нужно публиковать списки пленных и пропавших без вести людей? Для того чтобы их можно было найти!» - заявила Савченко.

Она рассказала, как осуществляется обмен «всех на всех».

«Не надо придумывать ничего нового. Классический метод обмена в три этапа хорошо показал себя во многих странах мира во время войн», - заявила нардеп.

Так, на первом этапе осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона со своей стороны удерживаемых пленных.

Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной, все пленные, которые остались живы.

Этап третий: всех, кого найти не удалось, признают мертвыми или без вести пропавшими. После чего начинается работа по разыскивание захоронений, эксгумации, идентификации и перезахоронению погибших.  

Напомним, ранее Служба безопасности Украины предостерегла Савченко относительно ее намерений опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести украинцев.
ForUm

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