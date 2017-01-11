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Подразделения Вооруженных сил Украины заняли новые позиции на Светлодарской дуге в пределах линии разграничения, не нарушая Минские договоренности.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Что касается дислокации наших подразделений на Светлодарской дуге. Как известно, ситуация там в последние дни очень напряженная, там продолжались очень серьезные боевые действия. В результате этих боевых действий действительно подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции, но в пределах линии разграничения, то есть Минские соглашения не нарушались, и воинские части, которые сейчас там защищают наши рубежи, действительно заняли определенные позиции, но в рамках нашей территории», – заявил он, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря, НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. Однако, украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции.

23 декабря населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины. ВСУ установили на южной окраине поселка блокпост.
ForUm

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