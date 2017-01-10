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В Одессе полиция опровергает обнаружение тела помощника адвоката Оксаны Соколовской, который является свидетелем по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского.

Как сообщили в пресс-службе главного управления Национальной полиции в Одесской области, труп, в котором Соколовская опознала своего пропавшего помощника Сергея Федосенко, на самом деле таковым не является. «Выяснилось, что это не он. Установлено, что предложенное для опознания тело было обнаружено задолго до исчезновения Федосенко», - отметили в главке, сообщает УНИАН.

В ведомстве добавили, что адвокат «опознала» тело не воочию, а по фотоснимку. Кроме того, мать Федосенко на опознание прибыть отказалась.

Напомним, ранее адвокат Оксана Соколовская сообщила, что свидетель по делу об убийстве Грабовского найден мертвым.
ForUm

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