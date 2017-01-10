Народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.
В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что опубликованные нардепом списки заложников некорректные.
Позже Савченко заявила о подготовке еще одного списка пленных, которые должны подлежать обмену.
За сегодня, 10 января, по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, двое – ранены.
Дело экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд в Луганской области.
Группа неизвестных, представившихся активистами одной из общественных организаций, сорвала судебное заседание по делу о расстреле 48 участников Майдана.
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции произошло 46 обстрелов, ранены пятеро военных.
Сегодня, 10 января, прокуратура провела допрос народного депутата от фракции «Народный фронт» Сергея Пашинского по факту инцидента со стрельбой.
В то же время прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов заявил, что по делу Пашинского подозрение пока никому не объявили.
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль надеется, что Европейский Союз примет решение о введении безвизового режима с Украиной до президентских выборов во Франции, которые пройдут в апреле-мае 2017 года.
Российские пограничники задержали украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в оккупированный Крым.
В результате двойного взрыва в столице Афганистана Кабуле погибли около 50 человек, ранены по меньшей мере 45 человек.
Убытки Евросоюза от введенных санкций против России из-за ее агрессии в Украине, а также от ограничений РФ в ответ в 2015 году достигли 17,6 млрд евро.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время