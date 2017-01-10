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По данным Министерства обороны Украины, в прошлом году в зоне проведения антитеррористической операции покончили жизнь самоубийством 63 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Алексей Братущак.

«Цифры, которые шокируют. В прошлом году в АТО не боевых потерь среди украинских военных было больше, чем погибших в боях. Сегодня получил ответ из Минобороны на запрос. В боях погибло 211 военнослужащих, а не в боях - 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств - 63, по умершим вследствие болезней - 58. Как вообще смертельно больные могли быть в АТО?», – написал он, опубликовав фотокопию официального ответа Минобороны.

Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что с начала АТО погибли 3064 бойцов из всех силовых структур Украины. 

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 9 тыс. 758 человек и почти 23 тыс. получили ранения. 
ForUm

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