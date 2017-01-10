Свидетель по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, представлявшего в суде интересы российских ГРУшников, найден мертвым.

Об этом в Facebook сообщила адвокат Оксана Соколовская.

«5 января 2017 года получила звонок со службы Розыска людей (Владимирская, 15), пригласили на опознания трупа, схожего на Сергея Федосенко. Найденный труп в Одессе по базе проходит как неопознанный, мать Федосенко отказалась ехать на опознание по непонятным для меня и следствия причинам. Труп имеет большое сходство (процентов 90) с моим помощником, свидетелем по делу об убийстве Грабовского Юры», - отметила она.

Напомним, 25 марта 2016 года о смерти адвоката российского ГРУшника Александра Александрова Юрия Грабовского сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Позже заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Грабовского нашли убитым в 27 километрах от Жашкова Черкасской области.