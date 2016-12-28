Шевченковский районный суд Киева решил рассматривать дело об убийстве адвоката Юрия Грабовского в закрытом режиме.

Об этом сообщила адвокат Оксана Соколовская.

«Сегодня Шевченковский районный суд Киева принял решение о закрытом рассмотрении резонансного дела по убийству известного адвоката – Грабовского Юрия», - написала она в Facebook.

По мнению Соколовской, оснований процессуальных для принятия решения нет.

«На этом конец объективного, полного рассмотрения данного уголовного производства. Все будет так, как удобно сторонам в процессе, и приговора законного можно не ждать», - заявила она.

Напомним, 25 марта о смерти адвоката российского ГРУшника Александра Александрова Юрия Грабовского сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Позже заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Грабовского нашли убитым в 27 километрах от Жашкова Черкасской области.

18 августа Военная прокуратура сообщила о завершении расследования убийства адвоката.