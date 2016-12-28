также в разделеОбщество
Кабмин утвердил минимальную стипендию на уровне 1100 8
На Западной Украине ожидается сильный ветер 10
Сутки в зоне АТО прошли для военных без потерь 11
Тука рассказал, как его поджидали инициаторы блокады «Л/ДНР» 160
Суд назначил дату рассмотрения дела Царева 15
Полицейские в Днипре вернули забывчивому дедушке 80 тысяч 23
Суперфинал «Х-Фактора»: выбор победителя и незабываемое шоу 52
В Луганске внезапно умер «министр» «ЛНР» 205
Ночное землетрясение в Украине: пострадавших и разрушений нет 152
В Румынии произошло землетрясение. Зацепило и Украину 325
ОБСЕ эвакуировала базу из Светлодарска из-за обстрелов 70
27 декабря. Картина дня 66
Сущенко перевели в камеру к российскому националисту 99
Перед Новым годом ГосЧС перейдет на усиленный режим работы 18
В Украине долги по зарплате превысили 2 миллиарда 38
СБУ запретила въезд российскому рэперу 167
В текущем году в Украину не пустили 6 тысяч россиян 61
Продюсер «Евровидения» в Украине: Математически проект убыточен 81

Шевченковский районный суд Киева решил рассматривать дело об убийстве адвоката Юрия Грабовского в закрытом режиме.

Об этом сообщила адвокат Оксана Соколовская.

«Сегодня Шевченковский районный суд Киева принял решение о закрытом рассмотрении резонансного дела по убийству известного адвоката – Грабовского Юрия», - написала она в Facebook.

По мнению Соколовской, оснований процессуальных для принятия решения нет.

«На этом конец объективного, полного рассмотрения данного уголовного производства. Все будет так, как удобно сторонам в процессе, и приговора законного можно не ждать», - заявила она.

Напомним, 25 марта о смерти адвоката российского ГРУшника Александра Александрова Юрия Грабовского сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Позже заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Грабовского нашли убитым в 27 километрах от Жашкова Черкасской области.

18 августа Военная прокуратура сообщила о завершении расследования убийства адвоката.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Ботинки зимние