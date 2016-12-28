также в разделеПолитика
Коста-Рика отменила визы для украинцев 33
Госсекретарем Минсоцполитики стал заместитель Ревы 13
СМИ: Суд доказал, что Лещенко получал огромные деньги за кампанию «черного пиара» 235
Гройсман: Земельную реформу нужно провести до 2020 года 25
Лещенко рассчитывает, что следствие исключит «Ян Де Нул Украина» из тендера в «Южном» 38
Гройсман представил план действий Кабмина на три года 84
Суд отложил заочное осуждение Януковича на неопределенный срок 53
Медведчук назвал точное число освобожденных и разыскиваемых 134
Рада опубликовала госбюджет-2017 59
НАБУ обязали расследовать регистрацию Онищенко в ЦИК 27
Ющенко: Репин, Чайковский и Достоевский – достояние украинской культуры 164
У Порошенко объяснили, что значит решение суда ЕС по «Газпрому» 199
Гройсман и Кличко выпили глинтвейна под главной елкой страны 199
В Минюсте отреагировали на решение московского суда по Евромайдану 150
Луценко: Суд по делу о госизмене Януковича может начаться в первом квартале 2017 года 25
Охендовский хочет покинуть пост главы ЦИК, но не будет 50
Луценко: Экс-депутат Госдумы РФ дал важные показания по делу о госизмене Януковича 230
САП обжаловала меру пресечения Охендовскому 35

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что честный предприниматель – не меньший герой, чем солдат. Об этом он заявил на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Предприниматель, который законно работает в Киеве или по Украине - не меньший герой, чем солдат, который защищает нашу страну. И те, и те строят страну. Поэтому, мы не боремся с малым и средними бизнесом, в конце концов, эти люди сделали две революции в нашей стране. Но мы боремся с теми, кто вопреки правилам, не платя налоги, платя откаты или дань феодалам, сегодня составляют нездоровую конкуренцию законной торговле», - отметил он. 

Генпрокурор подчеркнул, что торговать нужно законно.

«Я взял под личный контроль три события - два события у «Политеха», одно – на Оболони», - подытожил Луценко.

Напомним, ночью 15 декабря на столичной Оболони разбили тракторами рынок. На его месте планируют обустроить сквер. В тот же день МАФы снесли на улице Драйзера.  

22 декабря возле станции метро «Политехнический институт» неизвестные разрушили несколько киосков. При этом пострадали двое полицейских и трое гражданских лиц.

Утром 23 декабря бульдозеры снесли рынок из ларьков на Харьковском массиве. В результате конфликта при сносе МАФов пострадали пять человек.

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков во время сноса столичных МАФов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

67
Теги
Ботинки зимние