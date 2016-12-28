Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что честный предприниматель – не меньший герой, чем солдат. Об этом он заявил на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Предприниматель, который законно работает в Киеве или по Украине - не меньший герой, чем солдат, который защищает нашу страну. И те, и те строят страну. Поэтому, мы не боремся с малым и средними бизнесом, в конце концов, эти люди сделали две революции в нашей стране. Но мы боремся с теми, кто вопреки правилам, не платя налоги, платя откаты или дань феодалам, сегодня составляют нездоровую конкуренцию законной торговле», - отметил он.

Генпрокурор подчеркнул, что торговать нужно законно.

«Я взял под личный контроль три события - два события у «Политеха», одно – на Оболони», - подытожил Луценко.

Напомним, ночью 15 декабря на столичной Оболони разбили тракторами рынок. На его месте планируют обустроить сквер. В тот же день МАФы снесли на улице Драйзера.

22 декабря возле станции метро «Политехнический институт» неизвестные разрушили несколько киосков. При этом пострадали двое полицейских и трое гражданских лиц.

Утром 23 декабря бульдозеры снесли рынок из ларьков на Харьковском массиве. В результате конфликта при сносе МАФов пострадали пять человек.

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков во время сноса столичных МАФов.