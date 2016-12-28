По мнению народного депутата Сергея Лещенко, дискредитировавшая себя компания «Ян Де Нул Украина» должна выйти из числа участников конкурса, как только следствие НАБУ предоставит все факты, указывающие на коррупцию чиновников Администрации морских портов Украины и непосредственно народного депутата Сергея Фаермарка («Народный фронт»), чью связь с «Ян Де Нул Украина» подтвердили результаты обыска НАБУ в офисах компании и АМПУ, сообщают Экономические известия.

«Надеюсь, уголовное производство на момент повторного проведения данного тендера будет уже на стадии, которая позволит исключить участие «Ян Де Нул Украина» в конкурсе. Отмена тендера была чрезвычайно сложной. Отменить его удалось только после очень сильного публичного давления. После моих выступлений в Верховной Раде в присутствии Владимира Гройсмана, которому я лично под камерами передал документы по данному тендеру. И когда он понял, что бежать некуда, он его отменил. Но сделал это руками Антимонопольного комитета, который сказал, что виноваты там все», - сказал Лещенко.

Депутат отметил, что в скандальном тендере по дноуглублению подходного канала, а также причалов №5 и №5 в порту «Южный» государство из запланированных на дноуглубление 1,2 млрд. грн. могло потерять значительную сумму, которую организаторы коррупционной схемы заложили на «откаты». Доставка похищенных средств должна была осуществляться через оффшорные счета компании-победителя - «Ян Де Нул Украина».

«Я считаю, это данный тендер - это весьма красноречивая и прямолинейная коррупционная история, которую удалось остановить только путем публичной огласки», - подчеркнул депутат.

Лещенко напомнил, что не смотря на факты, указывающие на связь «Ян Де Нул Украина» с депутатом Сергеем Фаермарком, никаких изменений в бизнес-структуре компания не произвела и планирует принять участие в повторном тендере с тем же составом бенефициаров, часть которых замаскирована в оффшорных юрисдикциях.

По словам Лещенко, в цивилизованном мире подобные скандалы заканчиваются плачевно для их влиятельных организаторов. Партии, представители которых оказываются замешаны в коррупционных историях, незамедлительно реагируют, исключая запятнанных личностей из своих списков.

«В цивилизованном мире такие события были бы признаны партией токсичными, а их организаторов заставили бы сложить мандат, чтобы не утянуть на дно весь «Народный фронт», - резюмировал Лещенко.

Напомним, 21 октября премьер-министр Владимир Гройсман поручил отменить скандальный тендер в порту «Южный». Тендер стал предметом расследования со стороны Министерства инфраструктуры, правоохранительных органов, АМКУ, поскольку, предложение победителя компании «Ян Де Нул Украина» было самым дорогим среди всех предложенных. 3 ноября Антимонопольный комитет отменил тендер. 8 декабря НАБУ провело обыски в офисах АМПУ и «Ян Де Нул Украина».