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Адвокат Марк Фейгин посетил во вторник в СИЗО «Лефортово» украинского журналиста Романа Сущенко и сообщал о последних новостях, связанных с его своего подзащитным.

«Побывал сегодня у Романа и хочу передать его поздравления с большими праздниками всем близким, друзьям, коллективу Укринформа. Сущенко опять поменяли камеру. Но в этот раз поменялся еще и сосед. Его новый сокамерник – русский националист (язычник, «родновер»), задержанный по одному из многочисленных дел, которые сейчас заводят против этой категории», - сказал Фейгин, сообщает Укринформ.

Он также уточнил, что отношения у Романа с его новым соседом нормальные, «они ладят». Но Сущенко теперь на какое-то время будет без телевизора и холодильника, оставшихся в предыдущей камере.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября в Москве. 1 октября Лефортовский суд Москвы санкционировал арест его на два месяца.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

27 октября Московский городской суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на заключение Сущенко под стражу.
ForUm

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