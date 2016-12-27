В течение ноября 2016 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы увеличилась на 2,1%, или на 42,0 млн грн, и на 1 декабря составляла 2004,0 млн грн, сообщает Государственная служба статистики.

На начало декабря основная доля общей суммы долга приходилась на промышленность (74,6%), транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность (9,6%), сообщает ZN.UA.

При этом больше половины долга образовано в Луганской (23,0%), Донецкой (17,8%) и Харьковской (10,9%) областях. Задолженность работникам экономически активных предприятий возросла в ноябре на 3,1%, или на 40,3 млн грн, и на 1 декабря составляла 1331,0 млн грн.