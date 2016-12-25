Тела четырех погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море в Сочи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

«В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших», - сказал источник.

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета. Согласно списку, на борту судна находились Елизавета Глинка (доктор Лиза), художественный руководитель Ансамбля имени Александрова Александр Халилов и директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.