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Тела четырех погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море в Сочи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

«В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших», - сказал источник.

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета. Согласно списку, на борту судна находились Елизавета Глинка (доктор Лиза), художественный руководитель Ансамбля имени Александрова Александр Халилов и директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе  представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

 

 
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