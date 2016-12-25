Сегодня, 25 декабря, католическая и протестантская церкви отмечают один из самых больших праздников в году – Рождество Христово.

По преданию, в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. В Вифлееме, в яслях, появился на свет Сын Божий. Весть о рождении Божьего Сына пастухам принесли ангелы. Позже пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые о появлении Мессии знали из легенд. Дорогу к городу им указала яркая звезда, сообщает УНИАН.

Согласно учению Церкви, рождение Иисуса Христа открыло возможность спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

Праздник Рождества отмечают 25 декабря не только католическая и протестантская церкви, но и связанные с ними религиозные направления - те, кто следует в церковной хронологии по Григорианскому календарю. Так, вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий.

В более 140 странах это государственный праздник, во время которого большинство населения не работает.

Православные и греко-католики отмечают Рождество 7 января.