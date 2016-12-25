Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший с радаров в 06:40 по киевскому времени в районе Сочи, упал в Черное море в 1,5 километра от берега. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим.



Ту-154 пропал с радиолокационных радаров после взлета при выполнении перелета с аэродрома Адлера. На борту находились 84 пассажира, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ, и 8 членов экипажа.

«На борту самолета было 8 членов экипажа и 84 пассажира», - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Позже стало известно, что на борту находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ.



В пресс-службе Первого канала подтвердили, что на борту самолета Ту-154 были трое сотрудников телеканала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Также там находились три сотрудника телеканала «Звезда».



В МЧС России подтвердили информацию об обнаружении места падения самолета Ту-154 в Черном море.

«В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», - сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

В Минобороны РФ также сообщили, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.



Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны, летевшего в Латакию.

Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности полетов или подготовки к ним».

По материалам ТАСС, РИА «Новости»