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Министерство юстиции Украины создало антирейтинг предприятий-работодателей, согласно которому с 1 апреля 2018 года начнется взыскание задолженности по заработной плате в пользу работников.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Экономическая правда.

Она отметила, что в так называемый антирейтинг вошли предприятия всех форм собственности.

«Работа Министерства юстиции по взысканию задолженности будет заключаться в рамках исполнительного производства судебных решений. Будут созданы мобильные штабы и группы, которые будут выезжать на конкретные предприятия, находящиеся на вершине антирейтинга. У нас на сегодня сформирован такой антирейтинг соответствующих предприятий», - отметила замминистра.

Также Глущенко сказала, что сейчас у судебных исполнителей находится более 500 тысяч производств по принудительному взысканию задолженности, поэтому министерство выбрало это направление одним из приоритетов своей работы.

«На сегодня в органах Государственной исполнительной службы находится более 500  тысяч исполнительных производств по принудительному взысканию задолженности. Это серьезный показатель. Соответственно, мы обязаны реагировать на такое постыдное явление и показывать всем, что не платить заработную плату - это преступление», - отметила юрист, уточнив, что в прошлом году органы ГИС взыскали 2,1 млрд гривен задолженности по зарплате.

По словам Глущенко, параллельно с организационными действиями, Министерство юстиции проводит активную информационную кампанию, где четко разъясняет гражданам, особенно работникам, как обеспечить свое право на взыскание задолженности по заработной плате.

«Потому эта кампания является не только практической, но и информационной. Поэтому мы, в первую очередь, нацелены на то, чтобы повышать правосознание и правовую осведомленность нашего населения, в том числе разъясняя, как эти вопросы (взыскание заработной платы) можно самостоятельно решить. Это - комплексный подход», - отметила она.

 
ForUm

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