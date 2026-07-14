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Війна

ЄС ввів санкції проти 15 осіб, причетних до катування українських полонених

ЄС ввів санкції проти 15 осіб, причетних до катування українських полонених

13 липня Рада ЄС вирішила запровадити обмеження проти 15 фізосіб, причетних до серйозних порушень прав людини у контексті поводження з українськими військовими й цивільними полоненими на окупованих територіях та на території Росії.

Санкції запроваджують у межах окремого санкційного режиму за порушення прав людини, створеного у грудні 2020 року. 

Серед осіб, яких назвали – перший заступник начальника в’язниці в Оленівці на Донеччині, якого вважають прямо причетним до масового вбивства українських полонених там 28-29 липня 2022 року шляхом відкладання евакуації важкопоранених, а також до практик катувань і принижень полонених українців. 

Йдеться також про кількох інших представників персоналу вищої ланки у в’язниці в Оленівці.

Також у списку – Алексєй Хавецький, начальник охорони у колонії №7 в Панкіно, якого вважають організатором системних катувань і знущань над українськими полоненими у закладі; офіцер ФСБ Ян Заневський, дотичний до свавільного позбавлення волі й катувань українських цивільних на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі під час окупації.

Заклад, що опинився під санкціями – СІЗО Таганрога №2, де у тому числі закатували журналістку Вікторію Рощину.

Ще семеро осіб опинились у санкціях за знущання над українськими полоненими на території РФ. 

Зокрема, це начальник колонії №10 в Ударному Александр Гнутов, його заступники і начальниця медичної служби закладу Галина Мокшанова. У 10-й колонії утримували сотні українців. Звільнені свідчили про системні практики знущань і катувань, інсценування страти, відмову у наданні медичної допомоги. 

"ЄС найрішучіше засуджує катування, нелюдське поводження та вбивства українських військовополонених та цивільних утримуваних осіб, закликає надати безперешкодний доступ до усіх утримуваних незалежним спостерігачам, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, та наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права", - повідомляє Рада ЄС.

Фото: 24 канал.

 Автор: Галина Роюк

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