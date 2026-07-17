Культура, що береже людяність: Наталя Заболотна про підсумки перших місяців роботи Art Ukraine Gallery

Три місяці тому в новій локації на Печерських пагорбах, звідки відкривається неймовірний краєвид на Дніпро та знакові київські святині, Art Ukraine Gallery розпочала свій новий етап. За цей час простір перетворився на дещо значно більше, ніж традиційна галерея, ставши місцем синергії різних художніх медіумів.

Як розповіла засновниця Art Ukraine Gallery Наталя Заболотна особливою подією виставкового сезону став унікальний акустичний перформанс, створений у співпраці з молодими акторками сестрами Христиною та Ангеліною Чайками. Цей перформанс продемонстрував, як мистецтво здатне породжувати нові творчі форми: взаємодія текстів та візуальних образів дозволила глядачам наблизитися до самого моменту народження художнього задуму — до того невидимого, що передує матеріальному втіленню.

Проєкт «Мій Едем» видатного українського скульптора та художника Олександра Сухоліта, який відкрив цей новий етап в історії галереї, відвідали тисячі людей. Для багатьох він став джерелом внутрішнього спокою, світла та духовної сили, що є життєво необхідними у нинішні часи.

«Культура — це не втеча від реальності. Це наша здатність вистояти, зберегти людяність, пам’ять, ніжність і віру», — зазначає засновниця Art Ukraine Gallery, кураторка проєкту «Мій Едем» Наталя Заболотна.

За її словами, старт нового відрізка діяльності Art Ukraine Gallery саме з Олександром Сухолітом — це висока планка, велика довіра та чесне нагадування про те, що справжнє мистецтво, як діамант, залишається цінним за будь-яких обставин.