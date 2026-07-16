Греція вже тиждень блокує санкції ЄС, захищаючи перевізника російського газу

Греція вже тиждень блокує ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, намагаючись захистити судноплавну компанію Dynagas, яка спеціалізується на перевезенні російського скрапленого природного газу.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За даними видання, посол Греції при ЄС заявив, що запропоновані санкції, які передбачають заборону транспортування російського СПГ до третіх країн, можуть фактично знищити компанію Dynagas, що належить грецькому судноплавному магнату Джорджу Прокопіу.

Компанія експлуатує 27 газовозів, серед яких третина — спеціалізовані судна льодового класу Arc7, здатні працювати в арктичних умовах. Саме вони обслуговують російський проєкт «Ямал СПГ», який продовжує постачати зріджений газ на європейський ринок.

За інформацією Financial Times, із початку 2026 року Dynagas перевезла понад 10 мільйонів тонн російського СПГ. Для цього компанія використовувала 11 суден, які здійснили 144 рейси.

Через позицію Атен ЄС поки не може затвердити новий санкційний пакет, який, окрім обмежень щодо російського газового сектору, передбачає санкції проти низки російських банків, криптовалютних мереж, підприємств військово-промислового комплексу, а також механізм подальшого зниження граничної ціни на російську нафту.

Як зазначають інші дипломати ЄС, запровадження санкцій уже завдало економічних втрат компаніям у всіх державах-членах, однак ці обмеження розглядаються як необхідний інструмент економічного тиску на Росію.

Financial Times також зазначає, що Джордж Прокопіу володіє ще однією судноплавною компанією — Dynacom. За оцінками видання, за останні три роки вона заробила щонайменше 915 мільйонів доларів на перевезенні російської сирої нафти, що є найвищим показником серед грецьких судноплавних компаній.

Раніше повідомлялося, що у першому півріччі 2026 року країни Європи імпортували із російського заводу «Ямал СПГ» рекордні обсяги скрапленого природного газу, незважаючи на майбутнє набрання чинності забороною ЄС на імпорт російського газу.