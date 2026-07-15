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США відновили морську блокаду Ірану

США відновили морську блокаду Ірану

У ніч на 15 липня військові США розпочали чергову серію ударів по іранських цілях.

Збройні сили США відновили морську блокаду суден, що прямують до іранських портів і прибережних зон і з них.

"Наразі в регіоні Близького Сходу діють понад 20 кораблів Військово-морських сил США та сотні військових літаків. Американські сили залишаються пильними і готовими діяти", - повідомляє CENTCOM.

Військові США оголосили про завершення 7-годинної серії ударів по Ірану.

У CENTCOM заявили про ураження десятків військових об'єктів поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах Ірану.

Фото: CENTCOM.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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