Глава МЗС Болгарії пояснили, чому країна вийшла з «Коаліції охочих»

Болгарія вважає, що дипломатичний напрям у пошуках завершення війни Росії проти України досі використовувався недостатньо, однак готова й надалі допомагати Києву, передусім у забезпеченні енергетичної безпеки.

Про це міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова заявила у Києві, відповідаючи на запитання про причини виходу її країни з «Коаліції охочих», передає Ukrinform.

«Думаю, що всі ми прагнемо досягти стійкого і справедливого миру. Для цього необхідно працювати за кількома політичними напрямами. Це продовження підтримки України, ефективні економічні заходи проти Росії, а також дипломатичний трек, який мав би привести сторони за стіл переговорів. Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо», - підкреслила Петрова-Чамова.

Міністерка додала, що її країна підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, а також санкційну політику ЄС.

За її словами, Болгарія готова і надалі робити внесок у енергетичну безпеку України напередодні майбутньої зими.

«Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо», - пояснила Петрова-Чамова.

Вона привітала оголошену 15 липня співпрацю на європейському рівні у сфері виробництва безпілотників.

«Це напрям, до якого ми маємо дуже великий інтерес і який хотіли б розвивати також у двосторонньому форматі. Але якщо відповідна європейська рамка вже існує, ми можемо рухатися далі саме в її межах», - додала міністерка.

Раніше ForUA повідомляв, що прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна більше не буде входити до складу Коаліції охочих - групи держав, які підтримують Україну в протистоянні російській агресії.