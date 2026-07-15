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Надзвичайні події

До 18 років колонії засудили в РФ полоненого бійця полку «Азов»

До 18 років колонії засудили в РФ полоненого бійця полку «Азов»

Південний окружний військовий суд в Ростові - на - Дону (РФ) засудив 45-річного українського військовополоненого Артема Шейка до 18 років позбавлення волі за статтями про «участь у терористичному угрупованні та підготовку до тероризму». Про це повідомляє Медіазона із посиланням на пресслужбу суду. 

Звинувачення проти Шейка були висунуті через його службу в полку «Азов», який у Росії визнали терористичною організацією.

За версією російського слідства, Шейко вступив до «Азова» на початку 2015 року, де обіймав посаду акумуляторника в ремонтній роті бронетанкової техніки та воював проти терористів «ДНР» до середини травня 2022 року. Тоді українець потрапив у російський полон разом з іншими бійцями «Азова», які переховувалися на заводі «Азовсталь» у Маріуполі.

За даними проєкту WarTears, який публікує імена українських військовополонених, під час служби в «Азові» у Шейка був позивний «Камінь».

Шейко перебуватиме в колонії суворого режиму, додали в суді.

ForUA нагадує, із початку повномасштабного вторгнення у російському полоні за різними звинуваченнями вироки отримали 250 військовослужбовців «Азову».

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

військовополоненийвирок судуагресія рфполк Азов
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