У Раді створили об'єднання «Профспілки України»

У Верховній Раді України створено нове міжфракційне депутатське об'єднання (МДО) «Профспілки України».

Про створення об'єднання на пленарному засіданні оголосив Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Головою новоствореного об'єднання обрано народного депутата Андрія Клочка.

Мета та завдання об'єднання

Головною метою МДО є консолідація зусиль народних депутатів із різних фракцій та груп для законодавчого забезпечення трудових і соціально-економічних прав громадян. Крім того, об'єднання планує активно залучати Федерацію професійних спілок України (ФПУ) та інші профспілкові організації до законотворчого процесу.

Серед ключових завдань «Профспілок України» визначено: