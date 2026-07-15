У Раді створили об'єднання «Профспілки України»

У Верховній Раді України створено нове міжфракційне депутатське об'єднання (МДО) «Профспілки України».
Про створення об'єднання на пленарному засіданні оголосив Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.
Головою новоствореного об'єднання обрано народного депутата Андрія Клочка.
Мета та завдання об'єднання
Головною метою МДО є консолідація зусиль народних депутатів із різних фракцій та груп для законодавчого забезпечення трудових і соціально-економічних прав громадян. Крім того, об'єднання планує активно залучати Федерацію професійних спілок України (ФПУ) та інші профспілкові організації до законотворчого процесу.
Серед ключових завдань «Профспілок України» визначено:
- розробку та супровід законопроєктів, спрямованих на вдосконалення трудового законодавства та соціального захисту;
- залучення профспілок до експертного опрацювання та підготовки пропозицій до проєктів нормативно-правових актів;
- законодавче забезпечення умов для справедливої та безпечної оплати праці, а також розвитку системи соцстрахування та пенсійного забезпечення;
- сприяння імплементації в українське законодавство міжнародних стандартів, зокрема конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) та директив ЄС;
- здійснення парламентського контролю за дотриманням трудових прав через депутатські запити та звернення;
- напрацювання узгодженої позиції членів об'єднання щодо фінальної редакції проєкту Трудового кодексу України.