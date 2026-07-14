Сили оборони відтіснили ворога одразу на чотирьох ділянках фронту, – DeepState

Українські військові досягли успіху на одному з напрямків у Дніпропетровській області, відкинувши російські підрозділи поблизу чотирьох населених пунктів Синельниківського району. Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

За їхніми даними, Сили оборони покращили тактичне положення в районах Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького.

У DeepState зазначили, що скорочення території, яку контролюють російські війська на цій ділянці фронту, стало результатом успішних дій українських захисників.

Водночас аналітики наголошують, що окремі групи окупантів і надалі можуть перебувати в тилових районах, тому остаточне оновлення карти бойових дій із позначенням звільненої території буде оприлюднене після додаткового уточнення обстановки.

Усі чотири населені пункти — Маліївка, Січневе, Новогеоргіївка та Запорізьке — розташовані у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Раніше ForUA повідомляв, що російські окупаційні війська не припиняють інтенсивних штурмових дій на напрямку Гришиного, залучаючи особовий склад, який раніше був стягнутий до району Покровська.