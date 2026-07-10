Ворог просунувся у Вовчанському районі на Харківщині, – DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомили про нові зміни на фронті, зазначивши, що російські окупаційні війська мають локальне просування у Харківській області. Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Там зазначили, що ворог намагається закріпитися на нових позиціях. Зафіксоване просування біля населеного пункту Бочкове у Вовчанському районі.

"Ворог просунувся поблизу Бочкового", — йдеться в повідомленні.

Аналітики раніше писали, що загарбники змогли просунутися на Донеччині, де активні бойові дії тривають у районах Костянтинівки (Краматорський район, Донецька область) та Затишку (Покровський район, Донецька область).

Йдеться про найгарячіші напрямки, де російські війська багато місяців поспіль прагнуть покращити свої позиції.

Раніше ForUA повідомляв, що головнокомандувач Олександр Сирський, російська армія суттєво зменшила інтенсивність наступу: якщо раніше ворог діяв на 13 напрямках, то зараз їх залишилося максимум шість-сім. Попри чисельну перевагу ворога, Силам оборони вдалося сповільнити темпи просування окупантів більш ніж удвічі.