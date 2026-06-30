За оцінкою шведської розвідки, загроза з боку РФ збережеться навіть після правління Путіна

Російський режим, найімовірніше, залишатиметься загрозою для своїх сусідів протягом довгого часу після того, як завершиться перебування при владі президента Володимира Путіна. Про це заявив керівник шведської військової розвідки Томас Нільссон, пише Bloomberg.

– Ми не розглядаємо цю кризу як тимчасову. Росія обрала свій шлях, і дороги назад немає. Ми перебуваємо у стані стратегічного протистояння, яке є глибоким, структурним і тривалим – не можна просто зробити вигляд, що цього не існує, – заявив Нільссон.

Ці заяви свідчать про те, що новий член НАТО дотримується особливо песимістичного погляду на майбутні відносини з РФ через два роки після вступу до блоку.

У травні Швеція приймала міністрів закордонних справ НАТО, закликаючи до більшої підтримки України та запровадження додаткових санкцій, щоб позбавити Москву доходів від енергоресурсів.

За словами Нільссона, російська економіка й надалі зазнає труднощів. Посадовці маніпулюють статистикою, щоб приховати негативні наслідки чотирьох років війни для економічного зростання та інфляції.

Цього тижня українські безпілотники завдали ударів по російських нафтопереробних заводах, що призвело до дефіциту пального та багатокілометрових черг на автозаправних станціях. Просування російських військ на полі бою також зупинилося.

Попри це, за словами Нільссона, Швеція не бачить у найближчій перспективі жодних ознак, які б свідчили про загрозу стабільності режиму.

– Політичну опозицію фактично ліквідовано – через вигнання, ув’язнення або, у найгірших випадках, убивства. Немає нікого, хто був би здатний спрямувати суспільне невдоволення в русло політичної альтернативи, – пояснив він.

Опитування також свідчать, що серед частини російського населення існує щира підтримка – не обов’язково самої війни, а прагнення Росії бути “великою державою”, зазначив керівник розвідки.

– Ми не очікуємо жодних кардинальних змін, – додав він.

Нещодавно національні мовники країн Північної Європи повідомили про супутникові знімки, які свідчать, що Москва нарощує військову присутність поблизу східного кордону НАТО.

Російська влада заявила, що ця інфраструктура має “оборонний характер”, повідомив шведський телеканал SVT.

Нільссон заявив, що Росія планує створити більші військові угруповання “від півночі Фінляндії на південь”, однак додав, що “поки що це переважно лише плани”, оскільки Москва й надалі віддає пріоритет війні в Україні.

– За нашою оцінкою, щойно Росія відновить необхідні ресурси та спроможності, вона спробує реалізувати ці плани, – сказав він.

ForUA зазначає, Путін керує Росією понад 26 років, його нинішній президентський термін завершується у 2030 році. Він має право балотуватися ще на один шестирічний термін, який завершиться, коли Путіну буде 83 роки.