Федоров звернувся з проханням до Британії, якнайшвидше направити заморожені активи РФ на потреби ЗСУ

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із канцлеркою скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз. Вони обговорили низку важливих тем, зокрема фінансування української оборони завдяки російським активам. Про це повідомляє Михайло Федоров.

За словами Федорова, він звернувся з проханням якнайшвидше розблокувати фінансування в межах програми ERA та спрямувати гроші від заморожених російських активів на потреби Сил оборони.

Як стверджує міністр оборони, Україна має три незмінні пріоритети – протиповітряну оборону, далекобійні боєприпаси та українські дрони. На його думку, саме вони мають отримувати першочергове фінансування від партнерів.

– Розповів про українську стратегію AIR–LAND–ECONOMY та реформу оборонних закупівель. Україна переходить до відкритих конкурентних процедур, щоб ефективніше використовувати бюджетні гроші та спрямовувати більше фінансування на потреби Сил оборони, – зазначив він.

Як сказав Федоров, окрему увагу приділили підтримці української ППО. Зокрема, балістичні ракети та керовані авіабомби залишаються одними з найбільших викликів для України. За його словами, критично важливо продовжувати постачати ракети в межах ініціативи PURL.

Крім цього, вони зосередилися на посиленні санкцій проти Російської Федерації. Один із напрямів стосується протидії “тіньовому флоту” РФ, який допомагає обходити санкції та фінансувати війну проти України.

Міністр оборони подякував Великій Британії за послідовну підтримку України, лідерство та готовність допомагати за ключовими напрямами оборони.