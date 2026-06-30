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Землетрус у Венесуелі забрав життя вже 1719 людей

Землетрус у Венесуелі забрав життя вже 1719 людей

Кількість загиблих внаслідок двох руйнівних землетрусів, що сталися у Венесуелі 24 червня, зросла до 1719 осіб.

Загалом 22 619 постраждалих наразі отримують медичну допомогу в лікарнях, польових шпиталях та сортувальних пунктах. Для громадян, які втратили житло, уряд облаштував 15 великих притулків у штаті Ла-Гуайра, який найбільше постраждав від стихійного лиха, та ще 50 - у столичному регіоні Каракаса, повідомляє Bloomberg.

У зоні стихійного лиха триває масштабна пошуково-рятувальна операція. До робіт залучено 3 319 рятувальників з усього світу, 140 спеціально навчених пошукових собак та 49 одиниць техніки. До країни вже доставили понад 700 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Рятувальні команди продовжують пошукові роботи й досі знаходять та дістають з-під завалів уцілілих, хоча критичний 72-годинний період уже минув.

У понеділок близько 6:00 за місцевим часом поблизу узбережжя Венесуели зафіксували новий землетрус магнітудою 5,1 – один із сотень афтершоків, які продовжують фіксувати в регіоні.

Фото: x/VATF1.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

землетрусВенесуелаЛа-Гуайра
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