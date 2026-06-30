Російська стратегія провалилася: війна входить у нову фазу

Попри перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, яка спочатку викликала оптимізм у частини російських радикальних кіл, розрахунки на швидке послаблення України не справдилися, повідомляє The American Prospect.

У Росії очікували, що можливе скорочення американської підтримки дозволить Москві суттєво посилити тиск і наблизити знищення української державності. Водночас, за оцінкою видання, ці прогнози не реалізувалися.

Нова адміністрація Білого дому справді призупинила частину фінансової та військової допомоги Україні та посилила політичний тиск на Київ. Однак замість очікуваного послаблення Україна, навпаки, зберегла стійкість і змогла перехопити ініціативу.

На думку аналітиків, ключову роль у цьому відіграли мобілізація європейських партнерів, розвиток оборонно-промислового комплексу та адаптація Збройних сил України до нових умов війни. Це дозволило не лише втримати позиції, а й перейти до активніших дій.

Окремо наголошується на зростанні ролі українських далекобійних систем. Їх перевага полягає у відносно низькій вартості та відсутності політичних обмежень щодо застосування по території противника. Як приклад згадується крилата ракета «Фламінго» з дальністю до 3000 км і вартістю менше 1 млн доларів. Для порівняння, американські ракети типу Tomahawk коштують близько 2,5 млн доларів і мають меншу дальність.

Також підкреслюється, що Україна стала одним із світових лідерів у сфері безпілотних технологій. За різними оцінками, близько 95% дронів виробляються всередині країни, що дозволяє забезпечувати потреби фронту та розвивати експортний потенціал.

У матеріалі зазначається, що українські сили перейшли до активнішої повітряної кампанії, зосередженої на ударах по стратегічних об’єктах у глибокому тилу РФ. Такі дії, за оцінками, демонструють вразливість російської системи ППО та впливають на логістику й енергетичну інфраструктуру.

Також згадуються операції українських спецслужб у глибокому тилу Росії, які, за оцінкою аналітиків, свідчать про зміну характеру війни та зростання її асиметричного компонента.

В той же час попри значні втрати, російська армія продовжує щомісячну мобілізацію, однак стикається з проблемами морального стану, управління та корупції. Окремо вказується на економічні труднощі Росії, зокрема наслідки мілітаризації економіки, дефіцит робочої сили та інфляційний тиск.

На думку аналітиків, Україна змогла адаптуватися до затяжної війни завдяки підтримці партнерів, розвитку власних технологій та трансформації армії, тоді як Росія поступово стикається з накопиченням системних проблем.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна поступово змінює баланс сил у війні з Росією завдяки технологічним інноваціям та успіхам на полі бою, тоді як російська економіка дедалі більше стикається з обмеженнями.