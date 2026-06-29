У РФ почали карати росіян за перепродаж бензину під час паливної кризи

Поліція Іркутської області Росії склала чотири адміністративні протоколи на місцевих жителів, які намагалися перепродавати бензин за завищеними цінами на тлі паливної кризи в регіоні.

Про це 29 червня повідомило регіональне управління МВС РФ, інформує Радіо Свобода.

Протоколи склали за статтею про здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації або без спеціального дозволу. У трьох випадках оголошення про продаж пального розміщували в інтернеті, ще в одному – бензин продавали безпосередньо біля автозаправної станції.

За даними російської поліції, один із порушників – 20-річний місцевий житель – виставив на онлайн-майданчику оголошення про продаж бензину по 250 рублів за літр, що майже в кілька разів перевищує звичайну ціну пального. На зустріч із продавцем замість покупців прибули оперативники.

Подробиць щодо інших трьох випадків правоохоронці не навели.

Наприкінці минулого тижня губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв оголосив у регіоні режим підвищеної готовності через загрозу надзвичайної ситуації, спричиненої дефіцитом бензину. Він також доручив поліції та Росгвардії забезпечити громадський порядок у чергах на автозаправках і припиняти незаконний перепродаж пального.

Паливна криза в окремих регіонах Росії та на окупованих територіях України загострилася на тлі українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. За даними Reuters, через атаки були зупинені кілька великих нафтопереробних заводів у центральній частині РФ, а вже до середини червня країна втратила близько чверті виробництва бензину порівняно із середньодобовими показниками червня 2025 року.