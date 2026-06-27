Нічна атака дронів: Росія запустила по Україні майже 130 безпілотників

У ніч на 27 червня російські війська атакували Україну 129 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість ворожих цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, окупанти запускали дрони з районів Курська, Брянська, Міллерового, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Гвардійського в Криму та Донецька.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила засобами РЕБ 113 ворожих безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів. Цілі знищували на півночі, сході та півдні країни.

Водночас зафіксовано влучання 13 ударних дронів на семи локаціях. Також падіння уламків збитих безпілотників сталося на трьох локаціях.