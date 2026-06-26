У Брюсселі хочуть запровадити нові бонуси для країн-кандидатів, — Politico

Єврокомісія працює над новим механізмом підтримки держав-кандидатів на вступ до Євросоюзу, який дозволить їм отримувати окремі економічні переваги ще до набуття повноправного членства. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських посадовців.

За інформацією співрозмовників видання, ініціатива є частиною концепції "поступової інтеграції". Вона передбачає надання країнам-кандидатам доступу до окремих програм фінансування ЄС, преференційних торговельних режимів, а також часткового доступу до єдиного ринку. Обсяг таких переваг залежатиме від успіхів кожної держави у виконанні вимог Євросоюзу та проведенні необхідних реформ.

Головна мета нового підходу — заохотити країни-кандидати продовжувати складні політичні та економічні реформи, навіть якщо до повноправного вступу в ЄС залишаються роки.

Як зазначає Politico, нова модель відрізняється від раніше запропонованих планів, які передбачали надання кандидатам окремих політичних прав ще до завершення переговорного процесу. Така ідея не отримала підтримки держав-членів. Натомість нинішня концепція робить акцент на економічних перевагах без надання статусу повноправного члена.

За словами журналістів, ця ініціатива вже має більше політичної підтримки. Раніше Франція та Німеччина виступали за схожі механізми "поетапного" або "спрощеного" членства для держав, яким доведеться тривалий час чекати на вступ до ЄС. У Брюсселі вважають, що нинішній підхід має більше шансів отримати схвалення.

Очікується, що Єврокомісія найближчим часом обговорить свої пропозиції з урядами країн-членів. Європейські посадовці розраховують, що лідери ЄС підтримають подальшу роботу над відповідною рамковою програмою під час засідання Європейської ради восени — у жовтні або грудні.

Один із європейських чиновників пояснив, що доступ до нових пільг надаватиметься поступово — залежно від рівня виконання країною вимог ЄС та впровадження реформ. Таким чином держави-кандидати зможуть крок за кроком розширювати перелік доступних можливостей.

У Politico наголошують, що такий механізм може стати особливо важливим для України та інших країн-кандидатів, процес вступу яких, попри політичну підтримку, може тривати ще багато років. Новий підхід дозволить їм відчувати практичні переваги європейської інтеграції ще до офіційного членства.

Раніше ForUA повідомляв, що Євросоюз був змушений знизити амбіції щодо графіка переговорів про вступ України через позицію Угорщини. Замість раніше запланованого відкриття п'яти переговорних блоків у липні, Брюссель тепер орієнтується на запуск лише двох напрямків – зовнішніх відносин та внутрішнього ринку.