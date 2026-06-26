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Столиця

Києв почав відкривати пам’ятники після консервації

Києв почав відкривати пам’ятники після консервації

У Києві після консервації відкрили перший оновлений пам’ятник у межах міської ініціативи з упорядкування історичних об’єктів. Йдеться про старт проєкту “Тижні благоустрою історичних пам’яток”, у межах якого знакові монументи столиці поступово відкривають після консерваційних робіт, очищають, оновлюють огорожі та впорядковують прилеглі території.

За словами організаторів, мета ініціативи — повернути киянам доступ до історичних пам’яток і відновити звичний вигляд міських локацій, які є важливою частиною культурного простору столиці.

У межах проєкту наступні роботи заплановані на липень. Зокрема:

9 липня відкриють пам’ятник Лесі Українці на площі Лесі Українки біля Центральної виборчої комісії;

23 липня — пам’ятник Миколі Лисенку біля Національної опери України.

Як повідомляло раніше ForUa, з 26 по 28 червня для киян та гостей столиці організують 11 безплатних автобусних і пішохідних екскурсій, присвячених Дню Конституції України.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Київконсерваціяпам’ятники
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