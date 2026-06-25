До Дня Конституції у Києві проведуть безплатні екскурсії: як долучитися

З 26 по 28 червня для киян та гостей столиці організують 11 безплатних автобусних і пішохідних екскурсій, присвячених Дню Конституції України. Заходи підготували Управління туризму та промоцій КМДА разом із Київським центром розвитку туризму.

Усі маршрути адаптовані до умов воєнного стану: у разі оголошення повітряної тривоги учасники зможуть швидко пройти до найближчих укриттів. Місця зустрічей будуть вказані в реєстраційних анкетах.

Участь у заходах безкоштовна, проте кількість місць обмежена, тому попередня реєстрація є обов’язковою. Після заповнення форми ви отримаєте підтвердження на електронну пошту.

Програма та реєстрація

Автобусна екскурсія «Київ: крізь віки та легенди»

Учасники відкриють для себе Київ у різні епохи — від його заснування до сьогодення, побачать визначні пам’ятки (зокрема дві зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО) та дізнаються цікаві історії про Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир, Поділ і Хрещатик.

Дата та час: 27 червня (субота), 11:00

Реєстрація: https://forms.gle/bsGssNCtCc6xxmuM8

Автобусна екскурсія «Київ літописний та сучасний»

Маршрут охоплює найвідоміші пам’ятки від давніх часів до сучасності. Відвідувачі дізнаються історію Києво-Печерської Лаври, Подолу, Софійського й Михайлівського соборів, а також ознайомляться з архітектурою XIX століття, сучасними площами та мостами столиці.

Дата та час: 27 червня (субота), 13:00

Реєстрація: https://forms.gle/xQxqndyZYp3s9JPa6

Пішохідна екскурсія «Від Хартії вольностей до Основного закону»

Розповідь про етапи розвитку конституційної ідеї у світі — від Хартії вольностей до сучасної Конституції України. Маршрут пролягає центральними вулицями та визначними місцями Печерська, пов’язаними з історією державності та видатними постатями.

Пішохідна екскурсія «Конституція – від створення до сьогодення»

Екскурсія присвячена еволюції Основного Закону України — від перших розробок на початку XVIII століття до історичного моменту ухвалення Конституції незалежної України в 1996 році.

Пішохідна екскурсія «Тисячолітній шлях Конституції»

Гості дізнаються про перші закони давньоруської держави, правові акти правонаступників Війська Запорозького та УНР, а також почують залаштункові деталі прийняття Конституції сучасної України.