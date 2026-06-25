До Дня Конституції у Києві проведуть безплатні екскурсії: як долучитися

З 26 по 28 червня для киян та гостей столиці організують 11 безплатних автобусних і пішохідних екскурсій, присвячених Дню Конституції України. Заходи підготували Управління туризму та промоцій КМДА разом із Київським центром розвитку туризму.
Усі маршрути адаптовані до умов воєнного стану: у разі оголошення повітряної тривоги учасники зможуть швидко пройти до найближчих укриттів. Місця зустрічей будуть вказані в реєстраційних анкетах.
Участь у заходах безкоштовна, проте кількість місць обмежена, тому попередня реєстрація є обов’язковою. Після заповнення форми ви отримаєте підтвердження на електронну пошту.
Програма та реєстрація
Автобусна екскурсія «Київ: крізь віки та легенди»
Учасники відкриють для себе Київ у різні епохи — від його заснування до сьогодення, побачать визначні пам’ятки (зокрема дві зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО) та дізнаються цікаві історії про Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир, Поділ і Хрещатик.
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Дата та час: 27 червня (субота), 11:00
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Реєстрація:
https://forms.gle/bsGssNCtCc6xxmuM8
Автобусна екскурсія «Київ літописний та сучасний»
Маршрут охоплює найвідоміші пам’ятки від давніх часів до сучасності. Відвідувачі дізнаються історію Києво-Печерської Лаври, Подолу, Софійського й Михайлівського соборів, а також ознайомляться з архітектурою XIX століття, сучасними площами та мостами столиці.
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Дата та час: 27 червня (субота), 13:00
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Реєстрація:
https://forms.gle/xQxqndyZYp3s9JPa6
Пішохідна екскурсія «Від Хартії вольностей до Основного закону»
Розповідь про етапи розвитку конституційної ідеї у світі — від Хартії вольностей до сучасної Конституції України. Маршрут пролягає центральними вулицями та визначними місцями Печерська, пов’язаними з історією державності та видатними постатями.
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П’ятниця, 26 червня, 12:00 — реєстрація:
https://forms.gle/iAuAvojwrJcLrf9x7
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Субота, 27 червня, 13:00 — реєстрація:
https://forms.gle/pLh4yWZY12exfXmo8
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Неділя, 28 червня, 15:00 — реєстрація:
https://forms.gle/1Tw8zFJ95ozoUTC16
Пішохідна екскурсія «Конституція – від створення до сьогодення»
Екскурсія присвячена еволюції Основного Закону України — від перших розробок на початку XVIII століття до історичного моменту ухвалення Конституції незалежної України в 1996 році.
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П’ятниця, 26 червня, 14:00 — реєстрація:
https://forms.gle/dqZvSR4gaq6Ef5eL6
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Субота, 27 червня, 14:00 — реєстрація:
https://forms.gle/5ScPthuFWNoGcdCe7
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Неділя, 28 червня, 11:30 — реєстрація:
https://forms.gle/UZkbsEa9DYfSFj4y9
Пішохідна екскурсія «Тисячолітній шлях Конституції»
Гості дізнаються про перші закони давньоруської держави, правові акти правонаступників Війська Запорозького та УНР, а також почують залаштункові деталі прийняття Конституції сучасної України.
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П’ятниця, 26 червня, 15:00 — реєстрація:
https://forms.gle/Df1UiTetv1caY7xz5
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Субота, 27 червня, 15:30 — реєстрація:
https://forms.gle/PDftfdVbH8ySatX8A
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Неділя, 28 червня, 11:00 — реєстрація:
https://forms.gle/eVbaxQ1n4tLDgG3V6