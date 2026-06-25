Мерц згадав злочини нацистів проти поляків і закликав до єдности навколо України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на Конференції з відновлення України в польському Гданську нагадав про примирення між Німеччиною та Польщею після Другої світової війни і наголосив, що підтримка України є боротьбою за свободу всієї Європи.

Свій виступ Мерц розпочав із згадки про початок Другої світової війни та 35-ту річницю підписання Договору про добросусідство між Німеччиною і Польщею.

«Протягом цих 35 років поляки й німці довели, що навіть після жахливих злочинів, які німці скоїли в Польщі та проти польського народу між 1939 і 1945 роками, мир, добросусідство і дружба можливі. Я глибоко вдячний польському народові за це», – сказав канцлер, звертаючись до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Він наголосив, що європейські країни підтримують Україну не лише заради власної безпеки чи добробуту, а й заради захисту свободи на континенті.

«Ми, європейці, стоїмо пліч-о-пліч не лише для того, щоб захищати безпеку чи добробут на нашому континенті. Ми стоїмо пліч-о-пліч, щоб захищати свободу в Європі. Саме тому ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною», – заявив Мерц.

Виступ канцлера пролунав на тлі нового загострення українсько-польської дискусії з історичних питань. Попри участь у конференції більшости європейських лідерів, президент України Володимир Зеленський до Гданська не приїхав. Україну на заході представляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Під час виступу Мерц також підкреслив, що безпека України є ключовою умовою її майбутньої відбудови. За його словами, Німеччина продовжить постачати Україні сучасні системи протиповітряної оборони, адже зміцнення української безпеки означає зміцнення безпеки всієї Європи.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого орла через указ про присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України почесного найменування на честь «героїв УПА». Польський президент заявив, що для більшости поляків Українська повстанська армія залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Польщі під час Другої світової війни.

Наступного дня Зеленський відправив нагороду до Польщі «Новою поштою», наголосивши, що Україна залишається вдячною Польщі за підтримку та відкрита до подальшої співпраці. Пізніше президент заявив, що рішення Навроцького пов'язане з внутрішньополітичною боротьбою в Польщі, однак польська сторона це заперечила.